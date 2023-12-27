نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الكريسماس.. تامر فرج يعلن موعد عرض مسرحية "طيب وأمير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر فرج عن العودة مرة أخرى لعرض مسرحية "طيب وأمير" ضمن عروض الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك فرج البوستر الرسمي للمسرحية وعلق عليه قائلًا: "جمهور مسرحية طيب وأمير ان شاءالله نعود لعرض المسرحيه يوم الخميس ٢٨ / الجمعه ٢٩ / السبت ٣٠ / الأحد ٣١ الساعه ٧ونص مساءا على مسرح ميامى بوسط البلد”.









أبطال مسرحية “طيب وأمير”

العمل من بطولة الفنان تامر فرج، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وعدد كبير من فنانين المسرح، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمدجبر، وهو من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح.

أحدث أعمال تامر فرج





ويشارك الفنان تامر فرج، حاليًا في مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، الراحل طارقعبدالعزيز، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين،ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه على قناةON خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال تامر فرج

ويعد مسلسل تلت التلاتة آخر أعمال تامر فرج الفنية، والذي جسد خلال أحداثه دور رجل يدعى محمود والد فتاة تدعى ياسمين.





أحداث مسلسل تلت التلات





ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، وظهرت غادة بـ 3 شخصيات خلال الأحداث، وهن صاحبة شركة عقارات وكاتبة روائيةوفاشون ديزاينر، وجسد محمد القس دور زوجها ويشاركها في إدارة شركة العقارات، بينما قدمت ليلى زاهر شخصية طالبة جامعية تدرسإدارة الأعمال وجسدت دور ابنتها.



أبطال مسلسل تلت التلاته

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، مي سليم، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل من تأليف هبةالحسيني، وإخراج حسن صالح.