انت الان تتابع خبر استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 في العراق والشروط المطلوبة وزارة التخطيط والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تم الإعلان عن رابط استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 في العراق والشروط المطلوبة، حيث يعد التعداد السكاني من الأحداث المهمة لأنه يساهم في تجميع بيانات بشكل دقيق عن أعداد السكان في الدولة والتعرف على خصائص هؤلاء السكان، ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات يتم استخدامها من قبل المؤسسات الحكومية للتخطيط المستقبلي ومؤخرًا أعلنت الحكومة العراقية عن إتاحة استمارة التقديم على التعداد السكاني إلكترونيا، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التخطيط العراقية، بإتباع بعض الخطوات، وسوف نوضحها بالتفصيل خلال هذا المقال، مع التطرق للحديث عن شروط التقديم في التعداد السكاني 2024.

استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 في العراق

الخطوات المطلوب إتباعها للتسجيل في استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 هي كما يلي:

أولا نقوم بزيارة موقع وزارة التخطيط العراقية.

ثانيًا اضغط على مربع تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم، وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول اضغط على مربع طلب الترشيح.

ومن ثم ادخل البيانات، وعبئ الاستمارة كاملة.

هناك بعض المستندات التي يطلبها الموقع قم بإرفاقها.

قم بقراءة الشروط والأحكام واضغط على زر الموافقة.

يجب قراءة التعليمات واللوائح والموافقة عليها، وعلى مواعيد التقديم للمشاركة في التعداد السكاني.

وأخيرًا نقوم بالضغط على مربع إرسال الطلب.

شروط التسجيل في التعداد السكاني 2024 في العراق

هناك مجموعة من شروط التسجيل في استمارة التعداد السكاني 2024 التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية وهذه الشروط كالتالي: