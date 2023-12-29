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وائل جسار يعلن مواعيد حفلاته بمصر في ليلة رأس السنة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يعلن مواعيد حفلاته بمصر في ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفلتين غنائيتين في مصر وذلك احتفالًا بليلة رأس السنة، وقد أعلن الفنان وائل جسار عن مواعيد حفلاته في مصر وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ونشر بوسترات الحفلات وعلق عليها قائلًا: "حفلات مصر في رأس السنة يوم 31 ديسمبر بفندق سميراميس وفندق موڤنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي".

 

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كما أنه يستعد لإحياء حفل آخر في القاهرة وذلك يوم 2 يناير.

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ومن المقرر أن يقدم الفنان وائل جسار باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومن ضمنها (ظروف معنداني، غريبة الناس، خليني ذكري، مشيت خلاص، بتوحشيني، نخبي ليه) وغيرهم الكثير.

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وائل جسار يعبر عن حبه لمصر 

 

وفي سياق منفصل يذكر إنه قد حرص النجم اللبناني وائل جسار على توجيه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر، وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC،  

 

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أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلًا: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".

ما آخر أعمال الفنان "وائل جسار" ؟

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "في حد يحبني"، والتي قد تصدرت التريند بعد طرحها مباشرةً.

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ماذا تقول كلمات أغنية "في حد يحبني"؟ 

 

 في حد بيحبني، يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني، لو توهت هيدلني

ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ حد يكون، في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وأمين

كل اللي طالبه يا ناس، جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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