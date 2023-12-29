نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري أخصائية اجتماعية في "دون مقابل".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت النجمة داليا البحيري، مؤخرًا على بطولة مسلسل “دون مقابل” للفنان هاني رمزي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل2024.





تفاصيل شخصية داليا البحيري في مسلسل دون مقابل





و تجسد داليا خلال أحداث العمل شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء.





مسلسل دون مقابل





مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، ومن بطولةهاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.





أحدث أعمال داليا البحيري

ويعرض حاليا في السينمات فيلم “أولاد حريم كريم" لـ "داليا البحيري "مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى كامل، بشرى، علا غانم، خالدسرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، بسمة، رنا رئئس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز، وإنتاجبشرى، وإخراج علي إدريس.

آخر أعمال داليا البحيري

ويذكر أن آخر أعمال داليا البحيري هو مشاركتها في مسلسل "فلانتينو "بطولة النجم عادل إمام، وعدد من النجوم أبرزهم دلال عبدالعزيز، هادي الجيار، سمير صبري، طارق الإبياري، هدى المفتي، إلهام عبدالبديع، حمدي الميرعني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين بدرية طلبة،سليمان عيد، رامي الطمباري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج هشام تحسين، وإخراج رامي إمام والذي سبق عرضه لأول مرة فيالموسم الرمضاني2020.





كما حققت البحيري نجاحًا ملحوظًا في الفترة الماضية بمسرحيتها الأخيرة سيدتي أنا، التي قدمتها على خشبة المسرح القومي، وشارك فيبطولتها نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وأمينة سالم، والعمل من من تأليف وإخراج محسن رزق.





وشاركت دالبا بمسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، وعُرض العمل في موسم رمضان 2021، وضم الراحل طارق عبدالعزيز،طارق الإبياري، سليمان عيد، ومحمد طعيمة، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز هشام.