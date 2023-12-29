نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نجاتي يبدأ تصوير مشاهده في "صيد العقارب".. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد نجاتي منذ قليل عن بدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد صيد العقارب، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر نجاتي في الفيديو أثناء استعداده لتصوير مشاهده في المسلسل، وعلق عليه قائلًا: "أول يوم تصوير مسلسل صيد العقارب رمضان2024 ان شاء الله دعواتكم".

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر ومحمد نجاتي والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطارالإثارة والتشويق.





أحدث أعمال محمد نجاتي

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان محمد نجاتي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 في مسلسلي العتاولة مع أحمد السقا وطارق لطفي ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.



آخر أعمال الفنان محمد نجاتي



وكان آخر أعمال الفنان محمد نجاتي مشاركته في مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وجسد خلال أحداث العمل دور الظابط حسن، وشارك في العمل كل من سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين،جومانا مراد، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.