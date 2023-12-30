نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تحيى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمطنقة اكتوبر، وتجرى الآن حاليًا بروفات حفلها، حيث من المنتظر أن تقدم خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حوش الدلع".

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز.

يذكر أن، أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بن» وأغنية «حبيبتي ياأمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب. وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

يقول مطلع الأغنية:



يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش

بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف

دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش

عاملي فيها متدلع لاء حوش