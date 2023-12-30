نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلوموندو " يحقق 90 مليون جنيهًا في الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان حسن الرداد إيرادات عالية بفيلمه الجديد “ بلوموندو” تخطت 90 مليون جنيه بعد عرضه بشهر نوفمبر الماضي بالسعودية والخليج، حيث حقق نجاحا كبيرا واحتل المركز الأول في سباق شباك التذاكر وقت عرضه.

ودارت قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل، وتحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خاصة عندما يكتشف أنّ هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

أبطال العمل

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.

محارب

ويشارك الفنان حسن الرداد، حاليًا في مسلسل "محارب"، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: شيري عادل، والعمل من إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال استعدادًا لبدء تصويره الأيام المقبل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد، هو فيلم تحت تهديد السلاح، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة" وذلك بعد أن يصل عم حزومبل لهما حاملا هدايا تأخرت ثلاثون عاما ولكنها غير مناسبة لهم الآن مما يجعل فضولهما يدفعهما لتفتيش حقيبة هدايا عم حزومبل ليجدوا تلفزيونا سحريا يجدون نفسهم بداخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول... ماهو مصيرهم وعند اي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟