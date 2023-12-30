”بيوحشنا” لـ عمرو دياب رقم 1 عبر تطبيق أنغامي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 07:33 صباحاً - تصدرت أغنية "بيوحشنا" للهضبة عمرو دياب تطبيق أنغامي حيث أصبحت رقم 1 في التطبيق وذلك بعد طرحها أول أمس ضمن أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وقد طرح الهضبة أغنية "بيوحشنا" أول أغنية من الألبوم.

وأغنية “بيوحشنا” هي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، توزيع أحمد ابراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتقول كلمات أغنية "بيوحشنا"

ملازمنا

ملازمنا خياله وطيفه فين منروح

ملازمنا اكمنه حبيب الروح بالروح

لا لا احب غيره مش مسموح

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا روقياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا يابا ليله ورا ليله خلاني عشقناه

يا اما الليل طل ياما النور هل معاه

يا شاغلنا يا شاغلنا تعاله اطمن علي الاحوال

وطمنا ان كنا بنيجي ساعات ع البال

يا شاغلنا يا شاغلنا تعاله اطمن علي الاحوال

وطمنا ان كنا بنيجي ساعات ع البال

فيها حاجه ان كنت ترد الشوق بسؤال

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا روقياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا يابا ليله ورا ليله خلاني عشقناه

يا اما الليل طل ياما النور هل معاه