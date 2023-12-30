وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، مساء أمس الجمعة، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وسلمت الدكتورة نيفين الكيلاني جوائز المسابقة للفائزين، التى تتضمن درع قطاع صندوق التنمية الثقافية وأيضا مبالغ مالية مقدمة من جمعية البلد اليوم.

كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم الغناء والموسيقى والاستعراض بالمسابقة، وتكريم السادة اعضاء لجنة تحكيم الفنون التشكيلية بالمسابقة، وتكريم مدرب المسابقة الفنان مصطفى النجدى.

وقد فاز بالمركز الأول فى مجال الاستعراض فريق مركز شباب النصر - الإسكندرية، وفاز فريق مركز شباب السيوف بالمركز الثانى، أما المركز الثالث فقد حصل عليه فريق مركز الحرية والإبداع -الإسكندرية.

وفى مجال الإنشاد فاز بالمركز الأول زياد هانئ رأفت - الشرقية، وفازت بالمركز الثانى أميرة عزت - القاهرة، أما المركز الثالث فقد فازت به سلوان محمد - القاهرة.

وفى الغناء الفردى فازت بالمركز الأول هايدى محمد - أسيوط، وذهب المركز الثانى مناصفة بين صفاء مصطفى - الأسكندرية وعلى فرج - الجيزة، وفازت بالمركز الثالث عائشة محمد - الشرقية.

أما مجال الغناء الفردى إعاقة ذهنية، فقد فاز بالمركز الأول أحمد شريف - القاهرة، وفاز بالمركز الثانى مصطفى أحمد- القليوبية، وفازت بالمركز الثالث رحمة ممدوح - القاهرة.

وفى الغناء الجماعى فاز بالمركز الأول فريق دنيتنا - الأسكندرية، فاز بالمركز الثانى فريق كرومتك مركز رعاية طلاب جامعة أسيوط.

وفى العزف الفردى إعاقة بصرية، فاز بالمركز الأول أحمد محمد جابر - الإسكندرية، وفاز بالمركز الثانى إيرينى أشرف - القاهرة، مركز ثالث فاز به عزت محسن - بورسعيد.

وفى مجال العزف الفردي إعاقة ذهنية، فاز بالمركز الأول أدهم إيهاب - الجيزة، وفاز بالمركز الثانى عبدالله شريف -القاهرة، وحصد المركز الثالث عبد الرحمن أحمد- القاهرة.

وفى الفنون التشكيلية جاء المركز الأول مناصفة بين صفاء طه عبد اللطيف وهالة عابدين، وجاء المركز الثانى مناصفة بين حبيبة حسن وعلى أبوالسعود، وأيضا جاء المركز الثالث مناصفة بين على إبراهيم وأمنية عادل.

معرض للفن التشكيلي

وقبل انطلاق الحفل، شاهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض للفن التشكيلي المقام على هامش الحفل فى بهو المسرح، يتضمن عرض مجموعة من الأعمال للموهوبين من أبنائنا المشاركين فى المسابقة من ذوى الهمم فى فرع الفن التشكيلى هذا العام.

وتضمن برنامج الحفل تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية مابين الاستعراض والغناء الفردى والعزف الموسيقى والغناء الجماعى، قدمها مجموعة من أبنائنا الموهوبين من ذوى الهمم المشاركين بالمسابقة، وقدمت برنامج الحفل الإعلامية منى سلمان.