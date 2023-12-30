10 تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدي مع محمود سعد.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - حل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج sold out تقديم الإعلامي محمود سعد عبر قناة cbc، حيث تحدث هنيدي عن العديد من كواليس بداية مسيرته الفنية، وعن جوانب شخصية في حياته، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

اشتغلت مع أحمد زكي وعادل إمام ونفسي أشتغل مع يحيى الفخراني.

أحمد زكي تنبأ لي بتحقيق نجومية كبيرة

هالة فاخر وسيد زيان ساعداني فى مشواري الفني

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2 انتهت كتابته وهنقدمه في 2025.

محدش هييجي زي علاء ولي الدين ولا هيملى مكانه.. ووفاته خبطة في بداية العمر.

مبسوط بتجربة أرض النفاق ونكتب الآن الجزء الثاني.

زوجتي استحملتني كتير وما زلت، وهي وش السعد عليا.

مقبلين على تقديم سوبر هنيدي في فيلم أنيميشن.

تسبب فى إجهاض جارتي بسبب أنني ارتديت قناع مخيف فسقطت عندما رأتني وفقدت الجنين

جدي كان راجل ظريف وعاش 102 سنة وحكالي حكاية جواز والدي ووالدتي 140 مرة.