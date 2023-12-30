فيلم ”كل سنة مرة” يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلن المخرج السينمائي أشرف فايق إسماعيل، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، فوز الفيلم الروائي التونسي "كل سنة مره" للسيناريست أحمد الأندلسي، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وذلك في ختام الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية.

فيلم "كل سنة مره" شهد عرضه العالمي الأول من خلال المهرجان الدولي للفيلم المغاربي بمدينة (وجدة) المغربية، وحصل مخرجه علي مروان الشكي، على جائزة أفضل إخراج.. والفيلم من إنتاج مجدي الحسيني وسيناريو أحمد الأندلسي وإخراج علي مروان الشكي وبطولة لطيفة القفصي وأحمد الأندلسي.



وتدور أحداث الفيلم حول "الأسعد" وهو شاب في الأربعين من عمره، يعمل كبائع متجول، يلتقي بامرأة مسنة هي"عائشة" وقد ضلت طريق العودة إلى المنزل الذي تقطن فيه ابنتها الوحيدة "حسناء"، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.