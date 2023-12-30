نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز تصريحات إيناس الدغيدي في برنامج "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على شاشة القاهرة والناس، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، بعد حديثها عن ديانتها الحقيقية وديانة زوجها ووظيفة لم تحققها، وأيضًا بسبب تصريحاتها الجريئة حول السيناريست تامر حبيب ورأيها في المسلسل الأخير لصديقتها النجمة يسرا إضافة لرأيها حول ياسمين صبري وشيرين عبد الوهاب، نستعرض ذلك في السطور التالية.



حقيقة تصريحات إيناس الدغيدي المثيرة حول تامر حبيب

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي،عن حقيقة تصريحاتها المثيرة الجدل؛ حول ميول السيناريست تامر حبيب والتي ‏جرى تداولها عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على هامش أحد اللقاءات التلفزيونية.‏



وأوضحت إيناس الدغيدي أن تصريحاتها تناولت أفكارًا عامة تتعلق بتقبل الآخر، وليس أفكارًا خاصة بشخصه، قائلة: "لم أقل ما تم ‏تداوله، أنا قبلت الآخر وتكلمت عن الموضوع ككل، وأن تامر صاحبنا وحياته الشخصية؛ ليس لنا علاقة بها، ولم ‏نبحث عنها ولا نعرفها".‏

ولفتت إلى تواصل السينارست تامر حبيب معها في أعقاب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ‏‏"كلمني وأبلغني أنه يعلم نيتي بعدم القصد".‏

ونوهت أن حديثها عن المثلية الجنسية آنذاك لم يكن بدعوى معارضة وجودهم في المجتمع، قائلة: "أنا لست ضدهم، هم ‏أحرار في حياتهم، وكل شخص حر بحياته، لكن مشكلتنا أننا بنحاسب كل الناس".

رأي إيناس الدغيدي في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة لصديقتها يسرا

وكشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها فى مسلسل صديقتها الفنانة يسرا 1000 حمد الله على السلامة، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي: أنا بقول دايمًا إن العمل في الدراما والسينما عمل جماعي، لكن النجم يتحمل أخطاء الآخرين، ويأخذ نجاح الآخرين لما المسلسل ينجح، وإحنا هنا لا نراعي هذا الأمر".

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي:" شايفة إنه تم تحميل الموضوع كله على يسرا، لكن قبلها في سيناريست ومخرج ومنتج، وهي رقم 4 لأنها النجمة".

واستكملت إيناس الدغيدي حديثها قائلة: "أنا قولت لها بيني وبينها كان ممكن يكون العمل أحسن لو في كتابة أحسن، لكن بسبب التسرع النتيجة لم تخرج كما يجب".

حقيقة ديانة إيناس الدغيدي

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها مسلمة ووالدها مدرس لغة عربية ودين، وعاشت في منزل ديني بالكامل وأتربت في هذا المنزل على هذا الفكر.



وأضافت، أن زوجها كان مسيحيًا قبل الارتباط منها ولكنه أسلم من أجل الزواج منها، مشددة على أن زوجها بعد الزواج منها عاش وتوفى مسلم وابنه أصبح مسلمًا بعد أن تزوج منها.

وأوضحت الدغيدي، أن هناك من يعتبر أن اسمها هو اسم مسيحي، وكان يتم كتابة ديانتها منذ بدايتها في المجال الفني على أنها مسيحية، مؤكدة أنها مسلمة ولكنها تحترم الدين المسيحي وتحترم قدسيته.

إيناس الدغيدي تكشف عن عمل لم تحققه

وقالت إيناس الدغيدي:"كان نفسي أشتغل طيار من صغري، لأنه لم تكن هناك نساء تعملن في هذه المهنة، وأنا دائمًا أحب أن أقتحم مجالًا ما وليس أن أكون مجرد فرد به، مثلما كنت أول مخرجة سيدة وكانوا يستضيفونني في البرامج وقتها أنا وأول طيارة مصرية، وأنا شخصية مشاكسة دائمًا وأخرج عن المألوف".

رأي إيناس الدغيدي في ياسمين صبري

قالت ايناس الدغيدي:" لو هعمل فيلم جرئ هجيب ياسمين صبري لأنها لديه وجه جميل وجسم جميل، كما أنها ذكية وتملك كاريزما، ولكنها في حاجة إلى مخرج يُظهر منها شئ مختلف في التمثيل".



ماذا قالت إيناس الدغيدي حول شيرين عبد الوهاب

اختتمت إيناس الدغيدي حوارها:" شيرين نمبر وان في العالم العربي، ولا يمكن الحكم عليها بسبب مشكلات نفسية تمر بها تسببت في أزماتها الأخيرة، وكنت أريد أن أساعدها لتخطي هذه الأزمة التي مرت بها، وأخبرها أن العاطفة ليست كل شئ ويجب أن تهتم بشكلها وتخسر من وزنها، ولا بد أن تعود شيرين المطربة الجميلة الحساسة التي يحبها الجميع".