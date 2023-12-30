نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حلقة سوسن بدر في برنامج " Slod out " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج “Sold Out” مع الإعلامى محمود سعد، يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل على المسرح الفلكي في تمام الساعة 8 مساء، وتكشف خلال الحلقة، العديد من حياتها الفنية والشخصية وعلاقتها بوالدتها الفنانة آمال سالم،وعن تعاونهما مع الزعيم عادل امام وأعمالها خلال الفترة المقبلة.

أسعار التذاكر

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة، وجاءت مقسمة إلى فئتين، وجاءت الأسعار كالتالى: الفئة الأولى Gold بمبلغ 350 جنيهًا، والفئة الثانية silver بمبلغ 250 جنيهًا.



نجوم برنامج slod out في يناير المقبل

ومن المقرر أن يستضيف برنامج “sold out” خلال شهر يناير نخبة من نجوم الفن والغناء ومنهم دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان وكذلك المخرج مروان حامد والمطرب محمد محسن.

شروط الحضور في برنامج slod out



هناك عدة شروط للحضور في برنامج slod out، منها من التصوير خلال تسجيل الحلقة، التحفظ على الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض، وألا يكون عمر الأطفال أقل من 8 سنوات وغير مسموح لهم بالدخول.

نجاح حلقات برنامج slod out في نوفمبر الماضي

كانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تمت استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي.

أبرز عروض برنامج slod out



تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية "Standup Comedy"، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.