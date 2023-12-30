إليسا تنتهي من تصوير الفيلم الوثائقي " it's OK " وعرضه في يناير المقبل عبر منصة نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت المطربة اللبنانية إليسا مؤخرًا، من تصوير فيلم وثائقي يحمل إسم" It’s OK"، الذي يسرد تفاصيل حياتها ومشوارها الفني، الذي تخطى 20 عامًا، وذلك بالتعاون مع منصة نتفليكس، ومن المقرر عرض العمل يوم 25 يناير المقبل.

سرد حياة إليسا في فيلم وثائقي

وجاء اختيار إسم الفيلم ليتماشى مع تعاملها مع المحطات المؤلمة التي مرت بحياتها، من مرض وخوض تجارب وعلاقات غير سوية، وكذلك مشاكل بمشوارها الفني.

منصة نتفليكس تطرح البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي للمطربة إليسا

وطرحت منصة نتفليكس أول أمس، برومو الفيلم الوثائقي الخاص بـ إليسا، وأشارت خلاله إلى أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أنها مغرورة، وعرض البرومو عدد من المقاطع النادرة لـ إليسا أثناء وقوفها على المسارح في بداية مشوارها الفني، بالإضافة إلى استعراض ذكرياتها في المسرح، حيث إنها كانت ممثلة مسرح في البداية، قبل دخولها عالم الغناء، كما تطرقت لما تردد بشأن دفعها مبالغ مالية من أجل الحصول على جائزة world music awards عام 2010، كأفضل فنانة في المنطقة العربية، وذلك بعدما طالتها العديد من الشائعات حول سبب حصولها على تلك الجائزة.

سبب إصابة إليسا بمرض سرطان الثدي

ويكشف الفيلم الوثائقي “ it's ok” عن سبب إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث قالت إنها أصيبت بهذا المرض بسبب دخولها تجربة حب سامة جدًا، ودخلت في حالة اكتئاب شديدة حتى أصبحت مدمنة لأدوية الاكتئاب، حتى أنها قالت لطبيبها المعالج وقتها: هذا الدواء مجنني وصار عندي إدمان ومبقيش أقوم من على السرير.