نسرين طافش تكشف تفاصيل أعمالها القادمة.. وتتمنى النصر لفلسطين في 2024 فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير فيلم «السيستم» منذ أيام، وأكدت أنها تستعد لتصوير فيلم جديد « بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي ومجموعة من النجوم.

أبرز الأعمال القادمة للفنانة نسرين طافش



وقالت نسرين طافش خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على شاشة صدى البلد أن لديها فيلم آخر مع الفنانة ليلى علوي «جوازة توكسيك»، بالإضافة إلى مشاركتها في عملين في رمضان 2024 ولم تتعاقد عليهما حتى الآن.

رسالة شكر من نسرين طافش لمهرجان الجونة في دورته السادسة

ووجهت الفنانة نسرين طافش الشكر إلى القائمين على مهرجان الجونة في دورته السادسة، للمجهود الكبير في هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية» دعمًا للشعب الفلسطيني.

أمنية نسرين طافش لعام 2024



وعن أمنياتها عن السنة الجديدة 2024، تحدثت نسرين طافش قائلة: «يا رب تبقى سنة خير وسلام عشان إحنا تعبنا وتكون خير على أهلنا في غزة بس مفيش خيار غير إن إحنا نبقى أقوياء ونقوي بعض ونستمر بالنشر والدعم لأهلنا في فلسطين.. ربنا يكتب لهم النصر والحرية والسلام يارب».

برنامج سبوت لايت



وشهدت حلقة أمس الجمعة، من برنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، حلقة خاصة من فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت تحت شعار «نافذة على فلسطين».