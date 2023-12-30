نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الشربيني ومنة شلبي وليلى علوي..يعيشون حالة من النشاط الفني (تفاصيل)) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش مجموعة من الفنانات حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك كل منهن في مجموعة من الأعمال المنتظر عرضها خلال عام 2024 سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز هؤلاء النجمات.



الفنانة ليلى علوي

ومن بين هؤلاء النجمات ليلى علوي، التي تستعد لتقديم ثلاثة أفلام ومسرحية في العام الجديد 2024، هم “جوازة توكسيك”، و"مقسوم" مع الفنان بيومي فؤاد وفيلم “المستريحة”، كما تقدم مسرحية "الصندوق الأحمر " ضمن موسم الرياض الحالي.

ليلى علوي

الفنانة سوسن بدر

وتشارك الفنانة سوسن بدر في عدة أعمال متنوعة في عام 2024، وهم مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، وآخرون من النجوم، ومسلسل "البحث عن علا 2" من بطولة هند صبري، وغيرها من الفنانين، ومسلسل "حدوتة منسية"،كما تشارك أيضًا في فيلم "الهوى سلطان" مع منة شلبي وأحمد داود.



الفنانة مي عمر

وتعيش الفنانة مي عمر حالة من النشاط الفني في عام 2024، حيث تشارك في خمسة أعمال فنية وهي: مسلسل "نعمة الأفوكاتو" والذي تشارك به في الماراثون الرمضاني القادم 2024، وهو تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، كما تشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مع هشام ماجد،و إخراج عثمان أبو ابن وتقدم فيلم "الغربان" مع عمرو سعد وتحت قيادة المخرج ياسين حسن، وفيلم "بنات رزق"، وأيضًا تقدم فيلم "الحاكم".

مي عمر



الفنانة منة شلبي

تقدم الفنانة منة شلبي خمسة أعمال في عام 2024، وهم فيلم "الهوى سلطان" مع الفنان أحمد داود، وهو تأليف وإخراج هبة يسري، كما تجتمع مع النجم أحمد عز في فيلم "فرقة الموت" ومن تاليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وتقدم منة شلبي لأول مرة مسرحية استعراضية بعنوان "فرايداي"، حيث تجسد شخصية راقصة استعراضيه، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي.

منة شلبي



أيضًا تقدم منة شلبي مسلسل "سفنجة وزفلطة" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى،وإنتاج صادق الصباح، ومسلسل "سيدتي العويلة" من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.



الفنانة دينا الشربيني

وتشارك دينا الشربيني في عام 2024 بخمسة أعمال جديدة منها فيلميشقو مع عمرو يوسف ومن إخراج كريم السبكي وعيار 25 من إنتاج وائل عبدالله، وفي الدراما تقدم مسلسلات كامل العدد 2 في رمضان المقبل، دومينو مع إياد نصار، وبطل العالم مع أمير كرارة.



الفنانة أمينة خليل

تقدم الفنانة أمينة خليل في عام 2024، أربعة أعمال فنية متنوعة وهم: فيلمي شقو مع عمرو يوسف وفرقة الموت من بطولة أحمد عز، بالإضافة إلى مشاركتها بظهور خاص في مسلسل الكبير 8 مع أحمد مكي في رمضان 2024، أيضًا تقدم أمينة مسرحية سناب شات ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي.