نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عام 2024 سيكون حافلًا بالطرح لعدد من أكثر الأفلام المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق السينما لعام حافل بالطرح خلال 2024، مع استعداد عدد كبير من استديوهات السينما لطرح مجموعة استثنائية من الافلام الجديدة.

فيلم DUNE

ومن ضمن أبرز الأفلام التي يرتقب طرحها للعام القادم، فيلم، الجزء الثاني من فيلم DUNE من بطولة تيموثي شالمي، وفيلم Deadpool 3 الذي تطرحه ديزني ضمن عالم مارفل السينمائي في يوليو القادم.

أيضًا يطرح للعرض الجزء الثاني من افلام جوكر، من بطولة واكين فينيكس وليدي جاجا.

وكانت قد أعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررًا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.

والتأجيل، كان لبضعة أشهر فقط، بعد أن الصبح التوقيت الرسمي لطرحه بتاريخ 26 يوليو.

مشاركة تايلور سويفت

وكان قد رفض مخرج الجزء الجديد من سلسلة أفلام "ديد بول" التعليق على ما تردد من شائعات حول مشاركة النجمة تايلور سويفت ضمن أبطال الجزء الجديد.

ووفق ديلي ميل، رفض المخرج شون ليفي، تأكيد أو نفي ما تردد من شائعات حول مشاركة تايلور سويفت ضمن أبطال الفيلم الجديد الذي يجمع في بطولته النجم رايان راينولدز وهيوجاكمان.

عودة "وولفرين"

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين من جديد، ضمن عالم مارفل، عبر الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" لرايان راينولدز.

هذا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود، كونه سيكون الرابط الأول بين عالم إكس مين وعالم ستديوهات مارفل الأصلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم خلال عام 2024 المقبل، بمشاركة عدد من نجوم عالم إكس مين ومارفل معا.

وسبق أن تحدث هيو جاكمان في حوار لشبكة سي إن إن، مع مقدم البرامج كريس والاس، نافيًا ما تردد حول تناوله لمنشطات ساعدته على الوصول لـ "فورمة" شخصية Wolverine، ضمن أحداث عالم أفلام X-MEN.