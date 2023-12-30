الإعلامية دعاء صلاح تحتفل اليوم ببداية عرض أولى حلقات برنامج حكايتنا على قناة الشمس

القاهرة - محمد ابراهيم -



قدمت الإعلامية دعاء صلاح العديد من البرامج الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور، وكان منها ذا ناين شو، والتي استضافت من خلاله أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، وكشفت من خلاله عن جوانب أخرى في حياة كل فنان، بخلاف ما انفرد به ذا ناين شو، من كواليس وأسرار نُشرت لأول مرة، وكما نجحت أيضًا في عام 2018 من خلال تقديمها برنامج بعنوان عقارب الساعة، والذي عرض على مدار شهر رمضان.

تفاصيل البرنامج

وحاليًا تستعد قناة الشمس ودعاء صلاح للكشف برنامج اجتماعي جديد بعنوان حكايتنا، والذي ستستضيف فيه العديد من الشخصيات العامة ونماذج مشرفة من النساء المصرية، اللاتي حققن نجاحات كثيرة وتصدرن عناوين الصحف العالمية، كما سيتناول البرنامج العديد من قضايا الأسرة والمرأة، في إطار موضوعي هادف بعيدًا عن المزايدات أو ركوب الترند، كما ستكون الحيادية في الموضوعات والأراء هي أساس برنامج حكايتنا، وفي بعض الحلقات ستفتح دعاء العديد من اللفات المسكوت عنها وتناقش بعض قضايا المرأة المهمة التي لم يتناولها أحد من قبل.

برنامج حكايتنا

برنامج "حكايتنا" يُعرض على قناة الشمس، السبت والأحد من كل أسبوع، وستكون البداية يوم 31 ديسمبر وتشهد الحلقة الأولى العديد من الفقرات المهمة ومنها عبير فؤاد خبيرة الأبراج التي ستكشف عن طالع كل برج وحظه في عام 2024، والفقرة الثانية ستكون مع الدكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعة.