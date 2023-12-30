نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد: 'الناس بقوا قاصدين يخبوا الكويس' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج كلام الناس والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وتحدث فيه عن سبب اختفاءه إعلاميًا الفترة الماضية.

تصريحات محمد فؤاد

مدح محمد فؤاد الإعلامية ياسمين عز قائلًا: رافعة راسنا إنتي علطول مضيفًا: إنتي نجمة كبيرة وعاملة حالة ولازم هتلاقي طوب كتير فربنا معاكي، ومفيش حد بينجح من الهوا.

وكشفت ياسمين عز لمحمد فؤاد عن إنه أول شخص تمنت استضافته في برنامجها منذ سنتين، ورد قائلًا: ده من سوء حظي إن أنا مظهرتش معاكي، كاشفًا عن عدم سبب ظهوره: كنت تخين أوي والحمد لله إنه محصلش، وعشان نيجي دلوقتي أحسن مايبقى شكلي مش حلو.

وأضاف: الناس دلوقتي تحسي إنهما بيبقوا قاصدين يخيبوا الكويس ويظهروا الوحش بس، وإن كان في شيء إيجابي ميتقالش ونطلع السلبي لإنه هو اللي بيجيب مع الناس وتريند ويلفت النظر وده في حد ذاته حرام.

وتابع: وأخلاقيًا أكيد ليه مسمى مينفعش نقوله على الهوا إنما ده اللي مودينا في المصايب اللي إحنا فيها مبتسمعيش خبر كويس فمحمد فؤاد من ضمن اللي بينولهم من الحب جانب.

واستكمل: فأنا قولت من مش هغني غير لما أطمن إن البلد وأنا مش هغني تاني ومش هغني بالعافية وأنا مش مبسوط.



مواعيد عرض كلام الناس



ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

برنامج كلام الناس



ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.