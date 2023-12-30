نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد عن محمد هنيدي: 'كان يشرفني أن يكون صديقي لكن مش هكون صاحبه بالعافية' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا في برنامج “كلام الناس”، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على شاشة قناة “Mbc مصر".

كشف محمد فؤاد خلال اللقاء العديد من الأسرار بالإضافة للحديث عن خلافه مع الفنان محمد هنيدي بسبب فيلم إسماعيلية رايح جاي، الذي عرض عام 1997، والذي حقق حينها نجاحًا هائلًا لم يسبق من قبل.

وصرح محمد فؤاد خلال لقائه مع ياسمين عز قائلًا: "أنا ومحمد هنيدي لم نتحدث حتى الآن، وكان يشرفني أن يكون صديقي، ولكنْ أصدقاؤه غير أصدقائي، ولم يكن بيني وبينه أي غضب اطلاقًا، ولم يسبق لنا أن التقينا في مكان ما، لم يجمعنا مكان سوى في الفيلم.

وأردف فؤاد حديثه قائلًا: “كانت القصة تقول إننا كنا أصدقاء، ولكننا ننشر المعاني الطيبة بين الأجيال والشباب، معلقًا: ليه نبقى أنا وهو أصدقاء، أنا مش هكون صاحبه بالعافية أو غصب عنه”.

إسماعيلية رايح جي

فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، دارت أحداثه حول الفترة بعد نكسة 1967، عندما هاجر كل أفراد أسرة إبراهيم من مدينة الإسماعيلية إلى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ويواصل إبراهيم دراسته ويحوز على شهادة الثانوية العامة، وبعدما يقابل الفنان عزت أبو عوف الذي يكتشف موهبته في الغناء، ويصير إبراهيم مطربًا معروفًا، كما يعيش إبراهيم علاقة حب مع جارته سلوى التي ينافسه في حبها زيزو، الطامح للتفوق في كرة القدم.

وشارك في بطولة فيلم إسماعيلية رايح جاي، نخبة من نجوم الوسط الفني منهم: محمد فؤاد، خالد النبوي، حنان ترك، عزت أبو عوف، حمدي غيث، محمد هنيدي، والعمل من تأليف محمد فؤاد، وإخراج كريم ضياء الدين.