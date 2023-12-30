نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. انفصال أيمن بهجت قمر وزوجته إنجي عبدالحافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفصل السيناريست أيمن بهجت قمر عن زوجته إنجي عبدالحافظ بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما.





وكان قد تم الطلاق بين الكاتب أيمن بهجت قمر، وزوجته، حيث انتهت علاقتهما بالطلاق رسميًا منذ شهرين، ولكن لم يعلن أي منهما عن الطلاق حتى الآن.





أحدث أعمال أيمن بهجت قمر





ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب، في ألبوم مكانك، وقد حقق نجاحا كبيرا،خاصة بعدما انطلقت أحدث أغاني الألبوم عبر المنصات الرقمية "ما اعرفش حد بالأسم ده".





كلمات الأغنية





معرفش حد بالاسم ده، انا اللي تاه عقله ولقاه، معرفش حد بالاسم ده، موهم بقي وربك هداه، هعتبره وقت فراغ وفات أو حتي انا اتسليتمعاه، قولوله مخرجتش يعني من الجنه، مسابليش حاجه تتشال للي كان بنا، مسابليش حاجه هتخليني استني، بقي الاولي اكيد انساه، اناهمشي وابعد من سكات، انا حر وده مسموش هروب، ده مشافش اي مميزات بالعكس حولها لعيوب، جايز ده كان سوء اختيار