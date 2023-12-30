محمد فؤاد: هنيدي عمره ما كان صاحبي.. وفرشتله الفرصة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 11:27 مساءً - علق الفنان محمد فؤاد، على سر الخلاف مع الفنان محمد هنيدي، قائلًا: "ده حبيب الكل ومش هبقى صاحبة عصب عنه.. أنا بحبك ولقطتك من أفلام عشان أفرشلك فرصة عشان الناس تشوفك"، مشددًا على أنه أعطى الفرصة لمحمد هنيدي في الفن.

محمد فؤاد يرد على محمد هنيدي:

وأوضح أن محمد هنيدي أكبر من حجم أن يظهر في مشهدين فقط في فيلم، مؤكدًا أن هنيدي شارك في 25 فيلم قبل ظهوره معه، معقبًا: "أجره في الفيلم كان 5 آلاف جنيه وقولت للمنتج يكتبوله 15 ألف جنيه".

وأشار إلى أنه لا ينتظر إثبات الحب للفنان محمد هنيدي أو غيره، موضحًا أن "إسماعلية رايح جاي" ليس ضد الفنان عادل إمام ولا أسمح بأن يكون هناك تصريحات ضد عادل إمام.

وكان تصدر اسم الفنان محمد فؤاد محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب حفله التي أقيمت مساء أمس، على مسرح بنش مارك، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، برفقة الفنان أحمد سعد.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يغني فيها محمد فؤاد في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، وأعرب عن سعادته بهذا الحدث قائلًا :" حلم أننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

وأضاف محمد فؤاد :" أنا بشكر الجمهور السعودي كله والقيادة السعودية والملهم الشاب اللي هيغير وجه الحياة هو والمخلصين الأمير محمد بن سلمان هكذا يكون الشباب بجد اللي بيحبوا بلادهم شوفوا وهو بيكلم عايز يجيب الكون كله للسعودية ربنا يوفقه واحنا كلنا في ضهره، الوطن العربي محتاج لكل الأيادي الشريفة، مصر والسعودية فيها قادة بتحب وطنها وببارك ليكم إن عندكم قيادة بتحب وطنها من قلبها".