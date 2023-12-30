حمادة هلال يستأنف تصوير مسلسل المداح 4 بين الفيوم والقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف الفنان حمادة هلال حالياٌ تصوير مشاهد مسلسل المداح الجزء الرابع بين القاهرة والفيوم، حيث اللوكيشن الرئيسى للعمل بالفيوم، والذى يدور فيه معظم أحداث المسلسل، بالإضافة إلى بعض المحافظات المقرر التصوير بها داخلي وخارجي خلال المفترة القادمة.

انضمام مي سليم لمسلسل المداح الجزء الرابع

هذا وقد إنضمت مؤخرًا الفنانة مي سليم لأسرة العمل الذى ضم فى الجزء الرابع مجموعة من الفنانين من بينهم الفنان فتحى عبد الوهاب والفنان دياب والفنان حمزة العيلي والفنانة صفاء جلال، بالإضافة إلى ظهور بعض من أبطال الأجزاء الأول والثاني والثالث والممتدة أدوارهم للجزء الرابع وآخرين مشاركين كضيوف شرف بطريقة الفلاش باك.

وقد بدأ المخرج أحمد سمير فرج فى تصوير المشاهد الأولي من (المداح 4) يوم 10 ديسمبر الجارى، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة النجم حمادة هلال والنجم فتحى عبد الوهاب. سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، مي سليم ،دياب، حمزة العلي، صفاء جلال، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (صٌباح إخوان ) للمنتج صادق الصٌباح.

تهنئة نقابة المهن السينمائية للمنتج صادق الصباح

هذا وقد هنأت مؤخرًا نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مُسعد فودة المنتج صادق الصٌباح بحلول العام الميلادى الجديد 2024، وذلك بخطاب رسمي يحمل الكثير من عبارات الإطراء النبيلة، والتى وصف بها المنتج صادق الصٌباح بالرجولة والفروسية والكرم، لافتا أنه واحد من صُناع البسمة والأمل فى الدراما السينمائية والتليفزيونية فى الوطن العربى.

فيما أرسل نقيب المهن السينمائية فى نفس الخطاب تهنئة للمنتج أنور الصٌباح وكل العاملين بمؤسسة الصًباح إخوان متمنيًا لهم عاماُ جديدًا يحمل اليمن والخير والبركات.