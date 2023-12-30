محمد فؤاد يكشف عن سر في بداية زواجه

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا في برنامج “كلام الناس”، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على شاشة قناة “Mbc مصر".

كشف محمد فؤاد خلال اللقاء العديد من الأسرار في حياته الشخصية والفنية، وعن بداية زواجه حيث صرح بإنه تزوج في حجرة داخل بيت والده ووالدته، بسبب أنه كان يمر بضائقة مالية في هذه الفترة، لأنه كان يتقاضى مبلغًا ضعيفًا فى ذلك الوقت، وأقام مع والديه لمدة عام، وكان سعيدًا بهذه الفترة.

وأضاف فؤاد بأنه كان يحلم منذ صغره أن يتزوج في بيت والده ووالدته، لأن شقيقه الأكبر “حسن” كان متزوجًا في بيت العائلة، فكان يريد تقليده، لأنه أحب الفكرة، وأشار إلى أنه بعد ما استقر في شقة رفقة زوجته وأولاده، لم ينقطع عن بيت العائلة، حيث كان يذهب إليهما كل خميس وجمعة وسبت، لقضاء الوقت معهما.

محمد فؤاد يوجه رسالة للسيدات للحفاظ على بيوتهن

كما حرص محمد فؤاد على توجيه رسالة للسيدات لحماية بيوتهن والحفاظ عليه، حيث طالبهن بعدم كشف المرأة سر زوجها لأهلها حتى لا ينكسر أمامهم، وعليها أن تسيطر على نفسها، حيث علق قائلًا “اوعي تحكي حاجة بينك وبين جوزك لأبوكي، أو لأهلك، المشاكل بتبدأ لما السر اللي بينكم بيخرج”.

وأضاف محمد فؤاد: “جوزك ما بيسامحش فيها أبدًا، فى لازم تمسكي نفسك وتحتفظي بالسر، هو نفسه هيقدر إنك حافظتي عليه، لأنه دايمًا بيكون عايز شكله كويس قدم أهلك”.