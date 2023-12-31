هبة مجدي تشارك متابعيها أبرز الأحداث في حياتها خلال 2023 (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استعرضت خلاله أبرز الأحداث التي عاشتها خلال عام 2023.





وظهرت في الفيديو مع زوجها المطرب محمد محسن، وأثناء استلامها بعض الجوائز، واحتوى الفيديو أيضا على بوستر آخر أعمالها التليفزيونية وهو مسلسل "عيشها بفرحة"، وغيره من اللقطات والأحداث الهامة، وعلقت: "كل خطوة في السنة دي.. اللهم لك الحمد والشكر،اللهم بارك لنا فيها وأفتح لنا أبواب الخير في العام الجديد".





أحدث أعمال هبة مجدي





وعرض لـ هبة مؤخرًا مسلسل عيشها بفرحة، وقامت خلاله بدور مخرجة تعرضت لحادث أدى إلى إصابتها بإعاقة جعلتها لا تستطيع الحركةإلا عن طريق كرسي متحرك، إلا أن هذا لم يوقفها عن تحقيق حلمها واستمرارها في العمل والنجاح.





حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.





آخر أعمال هبه مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح 3"، والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق هذا العمل نجاحاكبيرا على مدار مواسمه الثلاثة.

أبطال مسلسل المداح

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 3" كل من حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، صبحي خليل،هلا السعيد، تامر شلتوت، ولاء الشريف، سلمي ابو ضيف، أحمد كشك، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم،وكان من تأليف وليد ابو المجد و أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.