النجمة الهندية سوناكشي سينها تبدأ العام الجديد من مصر وتعلق:" العقل متفجر"

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أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت النجمة الهندية متابعيها وخاصة الجمهور العربي والمصري عن رحلتها في مصر والتي تبدأ بها عامها الجديد 2024، حيث نشرت أمس أول صور من رحلتها في متحف الحضارة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سوناكشي سينها





منشور سوناكشي سينها:

وكتبت:" نهاية 2023 في مصر

اليوم الأول: غارقة في بعض التاريخ والثقافة في المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) في القاهرة رأيت مومياوات ملكية عمرها 4000 عام.



وأضافت:" ومستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات، كل ما دفن مع الفراعنة وآلاتهم الموسيقية وكيف أخبروا الزمن والهيروغليفية وبعض الحقائق وبعض الأساطير. العقل متفجر.



واليوم نشرت مقطع فيديو لها من الأهرامات وكتبت:" الساعات الأخيرة في عام 2023 كل هذا يجعلني سعيده لدخول عام 2024، عام سعيد للجميع".





نبذه عن النجمة الهندية سوناكشي سينها:

ويذكر أن وسوناكشى سينها هى ممثلة هندية ولدت فى مدينة مومباي عام 1987، إلتحقت بجامعة شريماتي ناثيباي في مومباي، وتخصصت في مجال تصميم الأزياء.

سوناكشي سينها

مشوار سوناكشي سينها الفني:



وكانت بداية مشوارها الفني من خلال العمل في مجال الموضة والأزياء حيث عملت كمصممة أزياء، بينما كانت بدايتها مع التمثيل عام 2010 من خلال المشاركة بفيلم (Dabangg)، ثم حصلت على دور بفيلم (Rowdy Rathore) عام 2012، من أعمالها أيضًا (Holiday، Lingaa).



وعملت مع عدد كبير من نجوم بوليوود أشهر سلمان خان الذي جمعها أكثر من عمل معه، وأيضًا النجم رانفير سينج، وجون أبراهيم وغيرهم، وفازت بعدد كبير من الجوائز في الهند وخارج الهند.