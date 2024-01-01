نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مقدمتها انتهاء الحرب على غزة.. أحمد عز يكشف عن أمنياته في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم أحمد عز، عن أمنياته في 2024 وفي مقدمتها هي انتهاء الحرب على غزة، وأن يحفظ الله أهل فلسطين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى لبلدي مصر النجاح والاستقرار، كما أتطلع لأن أستمر في تقديم أعمال تسعد الجماهير".

وعن مشاريعه الفنية في العام الجديد 2024، قال عز: "أتواجد حاليا في الرياض، كما أقدم حاليا تجربة جديدة من فيلم (أولاد رزق)".

وأشار إلى أن هناك مشروع عمل فني آخر وفيلم آخر جديد في طور الاعداد والتجهيز، وفي الغالب لن يستطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت.