نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين تهنىء متابعيها بالعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة ميرهان حسين متابعيها بالعام الجديد من خلال عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

كتبت ميرهان حسين: "كل سنه وانتو طيبين وبخير وبصحة يارب سنة سعيدة علينا كلنا".

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" وتعتبر اول تجربة لهم سويا.

تصريحات ميرهان حسين

وأضافت ميرهان، في بيان صحفي إنه تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وان دورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت تصريحاتها أن الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من اقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة اهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

الذئب



ومسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

“الونش”

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع إلى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.