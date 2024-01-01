نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عباس: بوسي رقم واحد في مصر.. وأحمد سعد نجم 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المطرب محمد عباس ضيفًا على برنامج "free time" تقديم الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير والذي يعرض كل جمعة من كل أسبوع علي شاشة قناة هي.

سبب تأخير محمد عباس فنيًا

وكشف محمد عباس عن سبب قلة أعماله الفنية وقال: زمان المنتجين كانوا بيجيبوا شباب جديدة ويكبروهم دلوقتي لا المنتج بيدور علي اللي هيجيبله فلوس ويعمله تريند ودوشة 80 ٪؜ من اللي بيطلعوا تريند مفيش عندهم موهبة.

وأضاف محمد عباس: ماعنديش مشكلة مع الأغاني الشعبية اللي ليها كلمات والمهرجانات قلت كتير والناس بقيت فاهمة دلوقتي وبتفرق.

وصرح محمد عباس أثناء مقابلته في برنامج "free time" عن سبب تعطله فنيًا وقال: في منتج ما سبب تعطيلي فنيًا واخد مني فلوس واستحالة أتعاون معاه تاني.

محمد عباس: بوسي رقم واحد في مصر.. وعايز أعمل ديو معاها

كما كشف محمد عباس عن المطرب الشعبي الذي من الممكن أن يشاركه عمل فني وقال: لو عملت ديو مع مغني شعبي هيكون مع بوسي لإنها رقم واحد في مصر وأنا بحبها وهي جدعة ومتواضعة جدًا وقابلتها وغنيت معاها في برنامج ستار أكاديمي.

كما تحدث محمد عباس عن المطرب أحمد سعد وقال: بحب المطرب أحمد سعد جدًا ونفسي أغني معاه ديو وأحمد سعد هو نجم 2022 و2023 وهو غير من نفسه كتير واشتغل على نفسه كتير جدًا.

مواعيد برنامج free time

برنامج “free time“ تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا أحمد على شاشة قناة هي يوم الجمعة في الساعة الخامسة مساءً وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.