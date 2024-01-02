اليوم.. تشييع جثمان والدة لطيفة في تونس

القاهرة - محمد ابراهيم - سيتم نقل جثمان والدة الفنانة لطيفة إلى تونس غدًا، حيث سيتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة للسفر ومن ثم ستغادر لدفن والدتها في تونس صباح الغد.

وتوفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة في الساعات الأولى من عام 2024، بعد معاناة مطولة مع المرض، حيث قضت لطيفة جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة تقريبية شهر.

ونشرت لطيفة عدة تدوينات على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلبت من جمهورها الدعاء بالشفاء لوالدتها.

نقابة المهن الموسيقية تنعي لطيفة

ويذكر ان نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الفنانة لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".