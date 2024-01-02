في هذا الموعد.. ماجد المهندس يحيى حفله الغنائي بـ دبى

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب ماجد المهندس، لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته في دبى يوم 12 يناير الشهر الجارى.

ومن المنتظر أن يقدم ماجد المهندس مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها: "جننت قلبي، علي مودك، الفاتنة، يهزك الشوق، وعرفتك، بحبك".

أغنية الحب الأبدي

ومن ناحية أخري، كان الفنان ماجد المهندس وأصالة نصرى قدمان أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدي" كدويتو، حيث شاركت أصالة في التأليف بالتعاون مع زوجها الشاعر فائق حسن، وتميزت الألحان بتوقيع محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

أغنية يا عيوني

وكان قد طرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحهامؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.

وتقول كلمات الأغنية

انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام

هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير