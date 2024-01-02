نادر حمدي يخطف الأنظار بأحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان نادر حمدي في خطف أنظار الجمهور من خلال مشاركته في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2024 في قطر،

وشارك جمهوره بمقطع أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هدف" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" سعيد بالمشاركة في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2024 في قطر، والأغنية الدعائية لها" هدف" ".



وأضاف:" انتظرو المفاجأة الأكبر في الإفتتاح إن شاء الله إخراج أحمد الباكر، انتاج قطر استديوز".



تعليقات الجمهور على منشور نادر حمدي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله، أحسنت أووي يا نادووور، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نادر حمدي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان نادر حمدي أغنية "بعد فراقك" للفنان أحمد بتشان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية "بعد فراقك"

بعد فراقك" من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي وماستر نادر حمدي وتقول كلمات الأغنية: “بعد فراقك عني انا اتهزيت وبقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت.. مليت دايما توحشني وقلبي كله شوق.. وياريت ارتاح من كل ده.. ياريت بعد فراقك عني انا اتهزيت وبقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت.. مليت دايما

توحشني وقلبي كله شوق..وياريت ارتاح من كل ده..ياريت حكايات عايشين وسنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه حالي دلوقتي خلاص معروفلي قريب وغريب اكتر جملة انا بسمعها



وفيها تعذيب ده نصيب االي بيجرالي معاك ده عجيب وغريب والله في حق الحب عيب حكايات عايشين وسنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه".

