القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان محمود الليثي، في خطف أنظار الجمهور من خلال ظهوره ببرنامج وشوشة الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري ويذاع علي على شاشة قناة النهار.



محمود الليثي:"الموسيقى بتبسطني وبتخلي حالتي النفسية حلوة"

وقال محمود الليثي:"الموسيقى بتبسطني وبتخلي حالتي النفسية حلوة، ومن وأنا عندي 11 سنة كنت أتمنى أن أصبح مطرب، كل مطرب ربنا خالقه بميزة، أنا الوحيد اللي أعرفها".

الليثي: عندي 90 أغنية منزلوش تمنهم 5 ملايين جنيه

وأضاف:"لدي نحو 90 أغنية منزلوش لحد الآن، تمنهم نحو 5 مليون جنيه، كل ما يكون لدي فكرة بقوم أعملها وأسجلها في الاستوديو".



وقال: "بعتبر إن المزيكا دي كلها بتاعتي اللي اتعملت واللي لسه هتتعمل، أنا بحب المزيكا نفسها مش عشان شهرتها ولا فلوسها، لا أنا معجون فيها".



آخر أعمال محمود الليثي

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود الليثي أغنية أخوك يشرف بلد للفنان عمر كمال ومحمود الليثي.



تعرف على كلمات أغنية أخوك يشرف بلد

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /محسوبكم مش اجنبي

هتروحو فين والنبي

محسوبكو مش اجنبي

هتروحو فين والنبي

انا برضه حته تقيله

انا برضه حته تقيله

سيطرت على كوكبي

انا عارف ان وجودي

بيلغي اي حقودي

انا عارف ان وجودي

ويا اللي طب يا اللي

يا اللي

بقولك ايه يا عمر

اللي يقولك احنا مين

قولو بفضل الله

احنا اللي قاعدين ومكملين

اضرب

قولو قولو قولو قولو

اخوك بفضل الله

ما يكلش حد معاه

اخوك بفضل الله

ما يكلش حد معاه

واللي يجيني على سكه

اللي يجيني على سكه

ربنا يتولاه

هاتجوني على مهلكم

هقل تاني منكم

هاتجوني على مهلكم

هاتجوني على مهلكم

هقل تاني منكم

انا اللي كبرتكم

تتنططو عليا

ويارب حوش عننا

الغايرنين مننا

يارب حوش عننا

يا ابني انت عيل ليفه

انا يا ابني سيرتي نظيفه

يا ابني انت عيل ليفه

انا يا ابني سيرتي نظيفه

محسوب على الابطال