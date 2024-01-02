غدًا.. جنات تطرح أغنية "الشمخ الجواني"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة جنات، عن موعد طرح أحدث أغانيها "الشمخ الجواني"، حيث من المقرر طرحها غدًا الأربعاء على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكشفت جنات، عن موعد طرح الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، موضحة أنها ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وعلقت قائلة: "استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة الشمخ الجواني يوم الأربع الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب والديجتال ستورز".

تفاصيل أغنية جنات "الشمخ الجواني"

وتتعاون جنات في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، الذي كتب كلمات الأغنية، وهي من ألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري، والكليب من إخراج كامبا.

تأتي الأغنية الجديدة ضمن سلسلة مفاجآت تعدها جنات لجمهورها، خلال الفترة المقبلة من خلال أعمال غنائية مختلفة تقدم فيها ألوانًا غنائية متعددة.

آخر أعمال جنات



وطرحت مؤخرًا النجمة جنات أحدث أغانيها التي تحمل اسم "وكأنك سكر" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

وطرحت منذ فترة النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.

آخر البومات جنات



وكان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.