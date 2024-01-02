اليوم.. العرض الخاص لفيلم ”الاسكندراني” في أحد المولات بـ 6 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:29 صباحاً - يقام اليوم العرض الخاص لفيلم الاسكندراني للفنان أحمد العوضي، في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر.

وحقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا .

ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشر الفنان أحمد العوضي البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.