أحمد العوضي يرد على شائعة طلاقه من ياسمين عبد العزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:29 صباحاً - قام النجم والفنان المصري أحمد العوضي، بالرد على ما تردد بشأن طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن تنبأت إحدى خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كذب المنجمون و لو صدقوا".

وكانت ياسمين عبد العزيز، شاركت جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة: "يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي".