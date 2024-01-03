نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جبر الخواطر".. أحمد العوضي يقبل طفلة صغيره على ريد كاربت العرض الخاص لـ "الإسكندراني" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العوضي يقبل طفلة صغيره على الريد كاربت أثناء تسجيل الكاميرات مع أبطال فيلم "الاسكندراني" وقام العوضي بحمل الطفلة من الجمهور وسجل مقطع فيديو معها كما إلتقط بعض الصور معها.

وحضر الفيلم عدد كبير من الفنانين الضيوف وعدد أيضًا من أبطال العمل منهم عصام السقا وزينه ومحمد رضوان محمود حافظ و محمد صلاح وأحمد العوضي وعدد من مشاهير التيك توك والبلوجر.

يذكر أن حضر فيلم الأسكندراني منذ قليل في أحدى سينمات أكتوبر بحضور أبطاله ومخرج الفيلم وفريق الانتاج.

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

و قد حصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.