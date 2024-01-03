نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. وصول خالد يوسف للعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المخرج خالد يوسف للعرض الخاص لفيلم الاسكندراني والذي كان يعرض منذ قليل في إحدى سينمات أكتوبر والذي من المقرر طرحه يوم 4 يناير في جميع دور العرض السينمائي وقام خالد يوسف بعمل لقاءات صحفيه مع جميع القنوات والمواقع الإخباريّ قبل الدخول إلى الفيلم.

وكان قد حضر عدد كبير من النجوم على الريد كاربت قبل الدخول إلى الفيلم وقاموا كلا منهم بالتسجيل مع الصحافه ومنهم الفنان أحمد العوضي والفنان عصام السقا والفنان محمد رضوان والفنان محمود حافظ والفنانه زينه وبعض البلوجر المشاهير.

يذكر أن فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

وحصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.