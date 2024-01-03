نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عمرو المصري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تعاونه مع رامي صبري بألبوم "النهايات أخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الشاعر عمرو المصري، في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة من خلال الأعمال التي يقدمها وتتصدر الترند فور نزولها، وتميزت تلك الأعمال بروح التجديد والتطور ليواكب العصر.

وكشف الشاعر عمرو المصري عن تفاصيل تعاونه مع الفنان رامي صبري في ألبوم "النهايات أخلاق"

وقال عمرو المصري في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:"أتعاون مع رامي صبري في أغنتين الأغنية الأولى من كلماتي ألحان وتوزيع عمرو الخضري".

وأضاف:" الأغنية الثانية من كلماتي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري".



آخر أعمال عمرو المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر عمرو المصري أغنية مش حكاية للمطرب فريد، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور نزولها.

تعرف على كلمات" مش حكاية "

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /يلا مش حكاية يعني

ومن النهاردة قلبي مات

اللي عشت اديه حياتي

ما افتكرليش اللي فات

رد الحنية بقساوة

واتحول انسان جديد

كان لابسلي وش طيب

منو لله البعيد

ومن غير سلام

مش عايز اشوفه تاني

كان انسان جاحد أناني

استغل حبي ليه

ده خسارة الكلام

مع حد قاسي وبايع

وكفاية الوقت اللي الضايع

يعني هفتكر له إيه

ومن غير سلام

مش عايز اشوفه تاني

كان انسان جاحد أناني

استغل حبي ليه

ده خسارة الكلام

مع حد قاسي وبايع

وكفاية الوقت اللي الضايع

يعني هفتكر له إيه

كنت بالنسباله وقت

وفترة حلوة وبكره اروح

المهم عنده نفسه

مش مهم أي روح

بكره يتعذب في بعدي

ومش هيشوف الفرحة يوم

دعوة المظلوم هتقعد

والظالم ما يشوفش نوم

ومن غير سلام

مش عايز اشوفه تاني

كان انسان جاحد أناني

استغل حبي ليه

ده خسارة الكلام

مع حد قاسي وبايع

وكفاية الوقت اللي الضايع