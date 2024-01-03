نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عاطف يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل "إيه واخد في الجمال شهادات" لـ مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر محمد عاطف، عن تعاونه مع الفنان مدحت صالح من خلال أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "إيه واخذ في الجمال شهادات".

محمد عاطف يكشف عن فريق أغنية "إيه واخذ في الجمال شهادات"

وقال عاطف في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: قريبًا إن شاء الله سوف تصدر أغنية لـ مدحت صالح تحمل اسم "إيه واخد في الجمال شهادات"، والأغنية من ألحان تامر علي، توزيع يحيي يوسف ".



آخر أعمال الشاعر محمد عاطف

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "بعد فراقك "للمطرب أحمد بتشان، وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.

تعرف على كلمات بعد فراقك

وجاءت كلمات أغنية "بعد فراقك" كالتالي /

بعد فراقك عني انا اتهزيت

وبقيت من الدنيا بخاف

من كتر الوحدة عانيت مليت

دايما توحشني وقلبي كله شوق

وياريت ارتاح من كل ده يا ريت

بعد فراقك عني انا اتهزيت

وبقيت من الدنيا بخاف

من كتر الوحدة عانيت مليت

دايما توحشني وقلبي كله شوق

وياريت ارتاح من كل ده يا ريت

حكايات عايشين وسنين شاهدين

كان ايه وازاي احنا الاتنين

بدايتنا منين ووصلنا لفين

موضوع انساك مش ناجح فيه

على طول بلقاك في خيالي مليه

وأمل في لقاك بتعلق بيه

حالي دلوقتي خلاص

معروف لقريب وغريب

اكتر جملة انا بسمعها

وفيها تعذيب ده نصيب

اللي بيجرالي معاك

ده عجيب وغريب

والله في حق الحب عيب