نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تكشف عن امكانية عودتها لزوجها السابق وائل رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة سلاف فواخرجي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” حيث تحدثت خلاله عن مشوارها الفني وإمكانية عودتها لزوجها السابق.

وقالت سلاف فواخرجي: "ليس لدي شروط للعودة له ولم يكن من قبل لدي شروط.

تصريحات سلاف فواخرجي

وأضافت قائلة: اختلافنا على حاجات كتيرة ممكن تكون حاجات بسيطة زي آراء أو حاجات تانية، وأنا كبرت واتغيرت بعد ما أهلي توفوا، بس حبيت نفسي دلوقتي أكتر يمكن عشان النضج والتجارب اللي مريت بيها رغم صعوبتها.

سلاف فواخرجي

يذكر أن سلاف فواخرجي ممثلة سورية، درست بقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة دمشق، كما درست الفنون التشكيلية في معهد أدهم إسماعيل للفنون بسوريا؛ وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من دراستها الجامعية، وذلك عندما اختارها المخرج ريمون بطرس لبطولة فيلمه "الترحال"، ثم قدمت فيلم "نسيم الروح" مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، للتوالى بعد ذلك أعمالها على الشاشة الكبيرة والتي بلغ عددها 15 فيلما.

وكان لسلاف فواخرجي حضورا مميزا على شاشة السينما المصرية من خلال فيلمي "حليم"، و"ليلة البيبي دول"، فيما قدمت في الدراما التليفزيونية عدد كبير من المسلسلات بين سوريا ومصر، من أبرزها أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع، وغيرها.

وخاضت سلاف فواخرجي تجربة الإخراج والإنتاج من خلال فيلمها "رسائل الكرز"، والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية.

وتتحدث أيضا سولاف فواخرجي عن حياتها وقصة انفصالها من زوجها المخرج الكبير وائل رمضان بعد زواج استمر ٢٣ عام، وكيف تأثرت صناعة الدراما بالأوضاع الحالية.