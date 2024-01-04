نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحة.. شاهد البوستر الرسمي لفيلم "الملكة" لهالة صدقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المخرج سامح عبد العزيز للنجمة هالة صدقي فيلم "الملكة" بعد تغيير اسمه من "كتف قانوني"، حيث قدم البوستر الدعائي الرسمي، ويتوقع أن يصدر الفيلم في صالات السينما خلال الأسابيع القادمة، خصيصًا في فترة إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم الملكة

ويذكر أن فيلم "الملكة" من بطولة كلا من الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

وفي سياق آخر حرص فريق عمل الفيلم أثناء التصوير على جمع عدد من التبرعات إلى الهلال الأحمر لصالح أهل فلسطين في حربهم الحالية.

مسلسل جعفر العمدة

ويذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كلا من محمد رمضان، هالة صدقي، منه فضالي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، طارق النهري، منذر رياحنه، حسني شتا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول جعفر العمدة كبير منطقة السيدة زينب، متزوج من أربع سيدات، يحاول أن يجد ابنه الذي تم اخطافه منذ 20 عامًا، ويحاول خلال رحلة بحثه أن يكتشف الكثير من المواقف والأزمات والكثير من الأعداء حوله.