خاص.. "دوت الخليج الفني" يكشف حقيقة ترشيح مروة عبد المنعم للمشاركة في "قلع الحجر" بطولة محمد رياض

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثيرت أنباء صحفية مؤخرًا عن مشاركة النجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز في عمل درامي جديد تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.



وتم تداول الخبر عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر أي تعليق عن الفنانة.



وتواصل "دوت الخليج الفني" مع الفنانة مروة عبد المنعم، لتكشف لنا عن حقيقة مشاركتها في "قلع الحجر "، حيث نفت جميع ما أشيع عن انضمامها لفريق عمل المسلسل.



وقالت: " المخرج حسني صالح قالي لي أنا بعمل مسلسل وانتي معايا فيه، ولكن لم أعلم أي تفاصيل أخرى، ولا أخذت ورق ولم أعلم بأي شئ عن الموضوع".

تفاصيل مسلسل "قلع الحجر"

"قلع الحجر" بطولة محمد رياض، رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري، سميرة عبد العزيز، بهاء ثروت، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبد المنعم، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، آية عبد الرحمن الأبنودي، سماح السعيد، ياسمين علي، ومن إخراج حسني صالح.

آخر أعمال مروة عبد المنعم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مروة عبدالمنعم مسلسل "وبقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

أحداث مسلسل "وبيقينا اتنين"

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم

