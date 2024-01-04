نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ليلة رأس السنة.. الأحمر يسيطر على فساتين نجمات الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت فنانات نجوم الوسط الفني على استقبال السنة الجديدة 2024 بإطلالات رائعة، حيث أطلت بفساتين لامعة باللون الأحمر، الذي أبرز جاذبية الجمال الأنثوي وجذبت الأنظار إليه، مما أثار إعجاب الجمهور بتنسيق إطلالاتهن.

وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز هؤلاء النجمات.

سيرين عبد النور

اعتمدت الفنانة سيرين عبد النور على فستان قصير باللون الأحمر الداكن، يتميز بفتحة صدر مثلثة، وخصر مزين بشكل فيونكة عريضة، مع أكمام قليلًا منتفخة عند الأكتاف. إذا كنت تحب الإطلالات الناعمة، فربما يكون فستان سيرين عبد النور هو الخيار المثالي.

درة

وأبهرت الفنانة درة جمهورها بإطلالتها العصرية الفريدة، حيث ارتدت جامبسوت أحمر ببنطال ضيق ودون أكمام،،وجذبت الأنظار بفيونكة عريضة تتكون من طبقتين، يتدلى منها شريطان يبلغان طول الفنانة. إذا كنتِ تفضلين الإطلالة الجذابة والمتميزة، فاختاري تصميم جامبسوت درة زروق.

سوزان نجم الدين

وتألقت الفنانة سوزان نجم الدين بإطلالتها البسيطة والكلاسيكية التي جذبت الأنظار برقتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا دون أكمام، وزُيِّن بحزام بسيط يحمل حلقات معدنية باللون الفضي عند الخصر.

هيفاء وهبي

تبرز دارئما الفنانة هيفاء وهبي بإطلالات مميزة وجريئة، حيث ظهرت مؤخرًا بفستان أحمر أنيق صُمم بعناية ليبرز جمال تفاصيل جسمها، مع فتحة واسعة من جهة الصدر، مما يتناسب مع شخصيتها الجريئة.

أختارت الفنانة رانيا يوسف فستانًا ضيقًا باللون الأحمر الداكن الذي لفت الأنظار، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة باعتمادها فستانًا أحمر مكشوف الصدر، مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج جذاب.

كارول سماحة

الفنانة كارول سماحة اعتمدت إطلالة هادئة وعصرية حيث ارتدت بلوفرًا أحمر اللون برقبة طويلة، يتميز بفتحة على شكل قلب وأكمام واسعة قليلًا، وجمعته مع بنطال جلدي أسود وحذاء بوت قصير مناسب، وأضافت لمسة من الفخامة بقبعة صوف باللون الأحمر.