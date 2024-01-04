بالصور.. البوستر الرسمي لفيلم ”الملكة” لهالة صدقى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 08:27 صباحاً - طرح المخرج سامح عبد العزيز للنجمة هالة صدقي فيلم "الملكة" بعد تغيير اسمه من "كتف قانوني"، حيث قدم البوستر الدعائي الرسمي، ويتوقع أن يصدر الفيلم في صالات السينما خلال الأسابيع القادمة، خصيصًا في فترة إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم الملكة

ويذكر أن فيلم "الملكة" من بطولة كلا من الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

وفي سياق آخر حرص فريق عمل الفيلم أثناء التصوير على جمع عدد من التبرعات إلى الهلال الأحمر لصالح أهل فلسطين في حربهم الحالية.