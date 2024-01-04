إهداء خاص لهيثم أحمد زكي في فيلم "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص صناع فيلم “الحريفة”، على إهداء العمل لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث كتبوا اسمه على التتر الخاص بالعمل.

تفاصيل حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

وحضر العرض الخاص لفيلم “الحريفة”، نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

فريق عمل فيلم "الحريفة"

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.