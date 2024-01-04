بعد إصدار الحكم بحبسها.. دنيا بطمة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، محرك البحث“جوجل”في الساعات الماضية، بعد صدور محكمة النقض في الرباط بالحكم بحبسها لمدة عامًا، بعد إثبات علاقتها بحسابات خاصة بتطبيق سناب شات.

انهيار دنيا بطمة في البكاء

وقالت دنيا بطمة خلال مقطع فيديو نشرته على تيك توك منهارة من البكاء: “أنا معرضة لمؤامرة من عصابة كبيرة ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

وأضافت دنيا بطمة:" كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرتش، أنا إنسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة، امسحي دموعك واقفي وكملي طريقك، لأن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي".

قضية دنيا بطمة

يُذكر أن قضية دنيا بطمة بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.