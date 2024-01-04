قريب أوي هتسمعوها.. محمد الشرنوبي يشوق جمهوره لأغنية "كان نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان محمد الشرنوبي جمهوره لأغنية جديده بعنوان "كان نقسي"، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وروج الفنان محمد الشرنوبي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم كان نفسي عبر إنستجرام، حيث شارك فيديو قصر منها وعلق عليه قائلًا: " كان نفسي الاقي مكان في الحياه متشال لي فيه حد برتاح معاه يفضل معايا في طريق ابتداه كان نفسي مبقاش وحيد.. كان تفسي.. قريب أو ي هتسمعوها كامله”.













أحدث أعمال محمد الشرنوبي





وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتميإلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي،والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.





أحداث مسلسل إقامة جبرية





وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعانيمن عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة،ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.







