بالتعاون مع أحمد فريد.. مسلم يستعد لطرح أغنية "مرجعليش"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان مسلم جمهوره لأغنية جديده بالتعاون مع المطرب أحمد فريد، بعنوان "مرجعليش"، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك مسلم فيديو عبر إنستجرام وعلق عليه قائلًا: "واستنيتوا يرجع،.. مرجعليش اتمنى تعجبكم".





أحدث أعمال أحمد فريد





وطرح الفنان أحمد فريد مؤخرًا أحدث أعماله بالتعاون مع رامي جمال، أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال،توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.





آخر أعمال الفنان احمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان الشاب أحمد فريد أغنية "مش حكاية" وقد تخطت نسبة مشاهداتها المليون مشاهدة عبر موقعالأغاني الشهير "يوتيوب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

والأغنية من كلمات عمرو المصري توزيع محمد ياسر، رؤية فنية أحمد عاطف.













آخر أعمال مسلم الغنائية





كان قد طرح مسلم مؤخرا أغنيته الجديدة "هنتقابل"، والتي طرحها منذ فترة وحققت نسبة مشاهدات كبيرة، وهي الأغنية الثالثة من ألبومهالجديد والأغنية درامية اجتماعية.