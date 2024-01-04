فن ومشاهير

شاهد.. بوسترات فيلم ليلة العيد بطولة يسرا وتعرف على موعد عرضه

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القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المنتج أحمد السبكي بوسترات فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 25 يناير الجاري، حيث انتهى أبطاله من التصوير منذ فترة طويلة.

 

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هكذا يظهر أبطال فيلم ليلة العيد

 

ونشر السبكي بوسترات الفيلم منفردة لأبطال العمل، عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث ظهرت يسرا وهنادي مهنا ونجلاء بدر وريهام عبدالغفور بلوك شعبي، بينما ظهر أحمد خالد صالح بلوك جديد وشعر مجعد.

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قصة فيلم ليلة العيد 

 

ويسلط الفيلم الضوء على أشكال المعاناة والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تتعرض للعنف الزوجي ويجبرها زوجها على العمل خادمة في العديد من البيوت، كما تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، بين الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدد من الحكايات المتصلة.

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أبطال فيلم ليلة العيد 

 

ويشارك في بطولة فيلم ليلة العيد عدد من النجوم، أبرزهم يسرا، عبير صبري، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، محمود حافظ، يسرا اللوزي، سميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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أحدث أعمال يسرا 

 

ومن ناحية اخري، يعرض للفنانة يسرا يوم 11 يناير على منصة شاهد، مسلسل روز وليلى، بعد سلسلة من التأجيلات، ويشارك في بطولة العمل كل من نيللي كريم، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، وينافس في دور العرض السينمائي بالفترة الحالية عدد من الأفلام ضمن موسم رأس السنة، مثل أبو نسب، الحريفة، أنا وابن خالتي، عصابة عظيمة، الإسكندراني.

 

آخر أعمال يسرا 

 

والجدير بالذكر ان الفنانة يسرا تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعدما قدمت في رمضان الماضي 2023، مسلسل حمدلله على السلامة، والذي لم ينل على إعجاب الجمهور وكان دون التوقعات، وشارك في بطولته محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل. 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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